Turów. Polska liczy na porozumienie do listopada, negocjacje z Czechami zamrożone do wyborów

Mimo że w poniedziałek minister klimatu Michał Kurtyka będzie starać się przekonać do polskich racji dotyczących Turowa swojego odpowiednika w Pradze, polski rząd wyklucza możliwość porozumienia się z czeskimi władzami przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju. Według informacji Wirtualnej Polski, rząd PiS miał takie sygnały otrzymać od samych Czechów. - Do co najmniej połowy października można wykluczyć jakąkolwiek ugodę - mówią nam ludzie związani z rządem. I przyznają: - Celem jest podpisanie porozumienia do listopada. To scenariusz optymistyczny.