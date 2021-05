Morawiecki: Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE ws. kopalni Turów

Negocjacje ws. kopalni Turów. Morawiecki przekazał szczegóły ustaleń rozmów z Babiszem

- Mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Republiką Czeską wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia. W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE. To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony polskiej w wysokości do 45 mln euro i współfinansowanie tych projektów przez stronę polską - przekazał Morawiecki.