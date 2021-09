Spór o Turów. Morawiecki rezygnuje z udziału ze szczytu w Budapeszcie. Powodem obecność Babisa

- Ostre słowa miały mocno wybrzmieć i szybko dotrzeć do strony czeskiej, ale także do TSUE - przyznają nasi rozmówcy zbliżeni do szefa rządu. - Jeśli nie rozwiążemy tego problemu, a trzeba podkreślić, że partnerzy z Czech stosują wobec nas nieczyste zagrania, to nie mamy o czym rozmawiać - mówi nam nasze źródło z obozu władzy. To swoiste ultimatum.