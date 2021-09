Czeski dziennikarz dla WP: Turów dzieli Polaków i Czechów. To odpowiedzialność polskich władz

Turów. Zepsute kontakty Polaków i Czechów

- Wbrew temu, co mówią polskie władze, sprawa Turowa nie jest sprawą pierwszorzędną w kampanii wyborczej w Czechach. Nie jest nawet sprawą trzydziestorzędną w wymiarze ogólnokrajowym. To sprawa lokalna. Oczywiście, temat znany jest w całym kraju, Czesi to obserwują. I jak śledzę komentarze Czechów, to zdecydowana większość z nich jest po stronie naszego rządu. Nic dziwnego, czuć dużą solidarność z obywatelami mieszkającymi przy granicy, których bezpośrednio dotyka działalność kopalni Turów - mówi WP Filip Harzer, publicysta m.in. portalu seznamzpravy.cz.