Kwestia Turowa w zawieszeniu. Kurtyka rozmawiał z Czechami

Turów a Czechy. Premier Morawiecki unika Babisa

Takie podejście do sprawy Turowa denerwuje już stronę polską, co widać m.in. w wypowiedzi wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego. - W trakcie tych czteromiesięcznych negocjacji mieliśmy bardzo wiele powodów do tego, aby je zerwać przez to, w jaki sposób czeska strona do nich podchodziła - mówił na antenie Polskiego Radia.