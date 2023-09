Trzy piętra afery wizowej [OPINIA]

Może to też wyjaśnić tajemnicę, dlaczego nie zniechęcamy do wyjazdu do Polski na miejscu. Bo skuteczniejsze od płotu byłoby przeprowadzenie w krajach, z których ludzie emigrują do Polski, dużej akcji informacyjnej pod tytułem: "do Polski nie wjedziecie, a jeśli nawet wjedziecie, to was deportujemy". Tymczasem z jednej strony robimy referendum antyimigracyjne, a równocześnie tworzymy pod egidą MSZ wielkie centrum wizowe w Łodzi, mające rocznie wydawać co najmniej 400 tysięcy wiz.