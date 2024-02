Trzęsienie ziemi w węgierskiej polityce. Prezydent rezygnuje

Na początku lutego na jaw wyszło, że Katalin Novák wiosną ubiegłego roku ułaskawiła mężczyznę, który pracował w domu dziecka. To nie on, ale jego szef dopuścił się przestępstw pedofilskich. Ułaskawiony przez Novák mężczyzna chciał jednak zmusić ofiary do wycofania obciążających zeznań.