Trzęsienie ziemi w szwedzkiej polityce. Skrajna prawica przejmie rządy?

Szwedzcy Demokraci stają się drugą co do wielkości partią w kraju. Wyborcze sondaże przed niedzielnymi wyborami wskazywały na niewielkie zwycięstwo obecnie rządzących socjaldemokratów i ich centrolewicowych sojuszników. Po zliczeniu 95 proc. głosów dotychczasowa premier Magdalena Andersson nie ma jednak powodów do zadowolenia. Prowadzi prawicowy blok czterech partii, który ma nieznaczną przewagę. Na ten moment może liczyć na 176 z 349 mandatów w parlamencie.