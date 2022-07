Szwecja twardo: Polski skarb nie dla Polski

Szwedzka minister wskazała, że zwrot przedmiotów związanych z historią kultury nie należy do najłatwiejszych, ponieważ kraj ten nie ma w naturze oddawania wcześniej zdobytych łupów wojennych i do tej pory tego nie robił. Co więcej, w jej ocenie trudno dziś ustalić, "jakiemu państwu czy osobie fizycznej dany obiekt miałby zostać przekazany".