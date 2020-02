Trzecia porażka ministra Szczerskiego? Może nie objąć ważnej funkcji

Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, maleją szanse szefa gabinetu prezydenta Polski Krzysztofa Szczerskiego na objęcie funkcji w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Kierownictwo PiS widziałoby bardziej na tym stanowisku szefową Kancelarii Prezydenta Halinę Szymańską.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy na początku stycznia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski ubiegał się o stanowisko audytora Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Miałby zastąpić w nim Janusza Wojciechowskiego , który od grudnia ubiegłego roku pełni formalnie funkcję komisarza ds. rolnictwa w Parlamencie Europejskim . Pensja audytora w Trybunale to ok. 20 tysięcy euro miesięcznie.

Tymczasem, jak nieoficjalnie ustaliliśmy, szanse Szczerskiego na przeprowadzkę do Luksemburga, który jest oficjalną siedzibą Trybunału zmalały prawie do zera. A coraz głośniej mówi się o kandydaturze Haliny Szymańskiej, szefowej Kancelarii Prezydenta . – Szymańska ma większe doświadczenie w zarządzaniu. Była w swojej karierze burmistrzem, starostą. Pełniła również funkcję wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Skończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych – mówi nam nasz informator.

Miał objąć dwie ważne funkcje. Nie objął

- Otrzymałem propozycję objęcia teki unijnego komisarza do spraw rolnictwa, ale z niej zrezygnowałem. Na swoje miejsce zaproponowałem Janusza Wojciechowskiego. W polityce trzeba być uczciwym. Jeśli pojawiła się propozycja objęcia teki komisarza do spraw rolnictwa dla Polski, a ja rolnictwem się nie zajmowałem, to uważam, że uczciwym jest, żeby to miejsce odstąpić komuś, kto może objąć je w sposób odpowiedzialny – mówił wówczas Szczerski.