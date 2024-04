Decyzja zapadła. Hołownia i Kosiniak-Kamysz ogłosili start

Polska 2050 i PSL idą razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Podjęliśmy decyzję, że zawiązujemy koalicję, stworzymy wspólne listy we wszystkich okręgach po to, by pokazać wszystkim, że jest możliwa trzecia droga do Europy - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia.