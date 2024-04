Kotula odpowiada Sawickiemu. "Chciałabym, żeby przestał się lansować na moim nazwisku"

Nieuzgodniona - jak poinformowała polityczka Lewicy - jest kwestia przysposobienia dzieci. - Jeśli ktokolwiek w ramach tego związku ma dziecko, jest rodzicem biologicznym, to jest tylko kwestia tego, żeby ta druga osoba w rodzinie miała prawa, ale też przede wszystkim miała obowiązki wobec dziecka, a dziecko, żeby miało prawo do rodziny i prawo do bezpieczeństwa - mówiła Kotula.