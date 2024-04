Co dalej z pomnikiem smoleńskim? Jasna opinia Trzaskowskiego

Na finiszu kampanii samorządowej Telewizja Polska zorganizowała debatę kandydatów na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski wspomniał wtedy, że rząd PiS odebrał Warszawie Plac Piłsudskiego. To tam stoi pomnik smoleński, gdzie do tej pory co miesiąc zbierali się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na czele z Jarosławem Kaczyńskim, by upamiętniać miesięcznice katastrofy smoleńskiej.