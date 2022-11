Trzaskowski w obronie Dudy? Powiedział to wprost

Rafał Trzaskowski także padł ofiarą podobnej prowokacji, gdy ci sami rosyjscy komicy podszywali się w czerwcu pod mera Kijowa Witalija Kliczkę. "Cieszę się z jednego, że to, o czym mówiliśmy nie odbiega od tego, o czym mówię w rzeczywistości, gdy nie pada się ofiarą prowokacji. To dobrze, to znaczy, że nic nie mamy do ukrycia" - powiedział we wtorek prezydent Warszawy, odnosząc się do prowokacji.