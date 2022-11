Andrzej Duda rozmawiał z pranksterami. "Możliwości weryfikacji rozmówców były ograniczone"

Odmawia jednak podania informacji, o przywódcy jakiego państwa mówi. - Prezydent mówił w rozmowach telefonicznych to samo wszystkim przywódcom. Nie mówił nic, czego nie mógł powiedzieć publicznie. Osoba, która podawała się za prezydenta Macrona, chciała ciągnąć naszego prezydenta za język, co wywołało podejrzliwość pana prezydenta. Trzeba się starać weryfikować wszystkie takie połączenia, ale to w określonych momentach może być trudne – dodaje nasz rozmówca z Kancelarii Prezydenta.