Trzaskowski: Skoro moi koledzy nie chcieli wyborów w partii, to ja to przyjmuję

Dziennikarka zwróciła uwagę, że na jej antenie zapowiedział start w wyborach na przewodniczącego PO. - Uważałem, że warto się zastanowić, co dalej. (...) Skoro w partii moi koledzy nie chcieli wyborów, chcieli się skupić na współpracy, to ja to przyjmuję do wiadomości. Tę decyzję mamy już za sobą. I teraz trzeba patrzeć w przyszłość - tłumaczył prezydent Warszawy.