Trybunał Konstytucyjny zajmuje się wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie uchwały Sądu Najwyższego

Sala posiedzeń została specjalne przygotowana do obrad pełnego składu TK w związku z rygorami wprowadzonymi na czas epidemii. Tylko dla 5 z 15 sędziów znalazło się miejsce za stołem sędziowskim. Dla pozostałych członków Trybunału wyznaczono miejsca przy odrębnych stolikach.

Sąd Najwyższy: nienależycie obsadzone składy sędziowskie

W uchwale zastrzeżono jednak, że nienależyta obsada występuje, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

Zobacz także: Krystyna Pawłowicz i Julia Przyłębska. "To jest czas, kiedy PiS będzie za to płacił"

Jak podkreśliła I prezes SN Małgorzata Gersdorf , uchwała ta nie obowiązuje wstecz. To znaczy nie dotyczy orzeczeń wydanych przez takich sędziów przed podjęciem uchwały przez trzy izby SN oraz "orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu".

W uchwale odrębnie potraktowano orzeczenia, które zapadły do tej pory przed Izbą Dyscyplinarną SN. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich orzeczeń tej izby bez względu na datę ich wydania. ( Tu możesz zapoznać się z pełną treścią uchwał y).

Premier Mateusz Morawiecki: SN nie ma kompetencji

- Premier zwróci się o to, by Trybunał rozpatrzył tę sprawę w pełnym składzie i trybie przyśpieszonym - najszybszym, jaki jest możliwy - poinformował dzień po wydaniu uchwały przez SN rzecznik rządu. Według Muellera, uchwała SN wprowadza "chaos na ogromną skalę". Jego zdaniem przepisy zmierzają "do podważenia podstawowych zasad ustrojowych państwa".