"Trumpizm" z nami zostanie? "Nie wierzę już chyba w nic"

Politolog wskazuje ponadto ważny dla narracji Trumpa czynnik, który przyczynił się do jego wygranej zarówno w wyborach w 2016 roku, jak i tegorocznych. To start z pozycji outsidera, dzięki czemu zyskał na wiarygodności. - Łatwiej jest mówić o tym, że chce się zaatakować i zmienić system, nie będąc u władzy. Z pozycji władzy jest o to zdecydowanie trudniej - podkreśla Uscinski. - To właśnie tu jego wiadomość najmocniej wybrzmiewa. Jako outsider do outsiderów - tłumaczy.