Rosja wykorzysta zwycięstwo Trumpa? "Żołnierz rosyjski nie cofa się ze zdobytej ziemi"

Rosja zrobi, co tylko się da, aby jak najdalej przesunąć linię frontu i do ewentualnych negocjacji przystąpić z pozycji siły. Nasi żołnierze tam są, pokażą Rosjanie - mówi prof. Krzysztof Żęgota, analityk wydarzeń w Rosji, odnosząc się do zwycięstwa Trumpa. W ukraińskich mediach wrze, a w Rosji zapanowała radość po kolejnym przecieku na temat planu pokojowego Trumpa.