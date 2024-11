Koniec spekulacji. Putin pogratulował Trumpowi sukcesu

W czwartek podczas konferencji prasowej Pieskow był już bardziej rozmowny na ten temat. Stwierdził nawet, że jeśli nowa administracja Trumpa, "będzie dążyć do pokoju, a nie kontynuacji konfliktu, to będzie lepsza od poprzedniej".

- Jeżeli chodzi o politykę, to mam wrażenie, że zaszczuto go ze wszystkich stron i nie dawano mu wykonać żadnego ruchu. Bał się zrobić krok w prawo czy w lewo albo powiedzieć niewłaściwe słowo. Nie wiem, co teraz będzie się działo, nie mam pojęcia - kontynuował Putin. - Wydaje mi się, że to, co powiedział o chęci przywrócenia stosunków z Rosją, pomocy w rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego, wydaje mi się, że zasługuje przynajmniej na uwagę - stwierdził.