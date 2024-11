Putin i Trump będą rozmawiać przed inauguracją? Jasna odpowiedź Kremla

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zdecydowanie zaprzeczył podczas czwartkowej konferencji prasowej, by po zakończeniu wyborów prezydenckich w USA doszło do jakiegoś kontaktu Putina z Trumpem.

- Nie, to nieprawda - odpowiedział na pytanie dziennikarza, czy Putin pogratulował Trumpowi zwycięstwa w wyborach.

- Prezydent Putin wielokrotnie powtarzał, że jest gotów nawiązać, kontynuować i rozszerzać kontakty z każdym, kto jest gotowy zrobić to z Rosją na zasadzie równych praw, szacunku dla siebie nawzajem i biorąc pod uwagę wzajemne interesy i obawy - powiedział w czwartek na konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapytany, czy Kreml jest gotowy wznowić kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli taka prośba zostanie złożona. - Prezydent Putin był i pozostaje otwarty na takie kontakty - dodał Pieskow.

- Oczywiście, że była to pewna przesada, gdy mówił, że zakończy konflikt z dnia na dzień - stwierdził Pieskow. Dodał jednak, że "jeśli nowa administracja będzie dążyć do pokoju, a nie kontynuacji konfliktu, to będzie lepsza od poprzedniej".