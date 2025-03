"Ukraińcy nie są ślepi". Trump odciął pomoc Ukrainie w jednym celu?

Pojawiła się teoria, że Rosjanie nie radzili sobie z odbiciem obwodu kurskiego, dopóki nie pomogli im w tym Amerykanie, odcinając Ukrainie pomoc wojskową i wywiadowczą. Czy Trump zrobił to specjalnie dla Putina? - Jest to mało prawdopodobne z kilku względów. Odcięcie pomocy to nie jest odcięcie prądu - zauważa w programie "Newsroom WP" ppłk. rez. Maciej Korowaj, analityk wojskowy z Uniwersytetu w Białymstoku. Jak wyjaśnia ekspert, Ukraińcy mieli już podobny problem w ubiegłym roku, gdy republikanie zablokowali kluczowe transporty. Niemniej, jak mówi Korowaj, Ukraińcy zdołali w tym czasie zgromadzić zasoby i zbudować pewną niezależność w kwestiach rozpoznawczych. - Nie ma takich możliwości, że kiedy Amerykanie odcinają pomoc wywiadowczą, to Ukraińcy są ślepi - ocenia analityk. Jak mówi, w obwodzie kurskim trwają cały czas walki. - Rosja rzuciła tam w zasadzie wszystko, co miała w tej tym momencie najlepsze. Wszystkie swoje jednostki, które mają pełną gotowość bojową - zaznacza ekspert. To, jak tłumaczy, spowodowało, że siły ukraińskie częściowo ustąpiły i wycofują się.

