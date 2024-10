Trump nazwał Amerykę "śmietnikiem świata". Chce odsyłać imigrantów

- Ona (Harris - przyp.red.) wychowała się w rodzinie z klasy średniej. Pracowała w McDonaldsie, by pokryć swoje wydatki. Nie musiała udawać, że tam pracuje, kiedy było zamknięte, by móc sobie zrobić tam zdjęcie - mówił Obama. Springsteen natomiast stwierdził, że popiera Harris, bo "chce prezydenta, który czci konstytucję" i "kandyduje na prezydenta, by nie być amerykańskim tyranem".