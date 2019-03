Trump chce ogromnych pieniędzy za bazy. Rząd: Nie od Polski

Donald Trump chce, by sojusznicy płacili wszystkie koszty utrzymania amerykańskich wojsk z 50-procentową nawiązką. Według MON, temat nie był poruszany w rozmowie o "Fort Trump". Nie jest jednak tajemnicą, że polska poniesie duże koszty, a żądania Trumpa mogą uderzyć w polskie bezpieczeństwo.

Jak donosi agencja Bloomberg, "Cost plus 50" to pomysł, które od dawna chodził po głowie prezydenta. Ale przez długi czas powstrzymywał go intensywny opór ze strony członków własnej administracji, którzy przestrzegali, przed jego skutkami: wzmocnieniem podziałów w sojuszu i osłabieniem zaufania. Teraz jednak Trump postanowił postawić na swoim.

Mafijne podejście

- Mnie to nie dziwi, bo Trump mówił o tym już w kampanii. I widać, że traktuje politykę w kategoriach czysto biznesowych. Tylko że tu wchodzą w grę znacznie szersze kategorie niż sam zysk ekonomiczny - mówi WP dr Maciej Milczanowski, weteran misji w Afganistanie i ekspert Fundacji Pułaskiego. - Wszyscy dotychczasowi prezydenci dostrzegali, że posiadanie baz jest także w interesie USA i jest warte więcej niż same pieniądze w nie wkładane - dodaje.

Żądania Trumpa uderzą głównie w Koreę Płd., Japonię i Niemcy, bo to tam stacjonuje najwięcej amerykańskich wojsk. Według danych ośrodka RAND Corporation, Japonia obecnie pokrywa połowę kosztów (ok. 2 miliardów dolarów), Korea Południowa 41 proc. (775 mln USD), a Niemcy tylko 18 proc. (907 mln). Czy będzie dotyczyć także proponowanej bazy w Polsce?

Rozproszony Fort Trump

Znane są też ramowe parametry amerykańskiej propozycji. Zamiast jednej dużej bazy na wzór niemieckiego Ramstein, Amerykanie chcą wzmocnienia szeregu istniejących już elementów. Oczekują przy tym, że Polska pokryje koszty modernizacji infrastruktury i przystosowania jej do amerykańskich standardów, a także np. naprawy dróg. Rozmówca WP zapewnia jednak, że poza wzmocnieniem będzie też "coś nowego". Będzie to przynajmniej dodatkowy amerykański batalion, choć Warszawa liczy na więcej.

Polsce to nie pomoże

- Na pewno będzie to przedmiotem gry między tymi państwami. Optymistyczny wariant jest taki, że będzie jak z wycofywaniem się Trumpa z Syrii, gdzie Trump ogłosił wycofanie wojsk, ale minęły tygodnie i rzeczywistość geopolityczna ostatecznie go i tak powstrzymała - mówi ekspert.

- Zapewne będą tacy, którzy widzieliby w tym dla Polski szansę na stanie się głównym sojusznikiem Ameryki. Ale to mrzonki. Żeby mieć w Polsce bazę, która ma sens, trzeba mieć większe siły, które są zaangażowane w Europie i które mogą do nas przyjść z pomocą w razie potrzeby - mówi Milczanowski - Nie należy się spodziewać, by u nas powstał wielki amerykański korpus. Tym bardziej, że jak widzimy, byłoby to finansowo bardzo obciążające - dodaje.