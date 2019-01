"NYT": rezygnacja z Huawei warunkiem Fortu Trump w Polsce

Waszyngton naciskał na polski rząd, aby zakazał chińskiemu koncernowi Huawei budowy sieci łączności 5G - podaje "The New York Times". Ma to być warunek utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"NYT": plan budowy "Fort Trump" Andrzej Duda przedstawił podczas wizyty USA we wrześniu 2018 r. (East News, Fot: Associated Press)

Z ustaleń nowojorskiego dziennika wynika, że urzędnicy prezydenta Donalda Trumpa wprost sugerowali polskiej stronie zależność między budową sieci piątej generacji przez Huawei a rozmieszczenie wojsk amerykańskich nad Wisłą. Dotyczy to też stałej bazy, nazywanej "Fort Trump" - podaje "The New York Times".

Gazeta podkreśla, że amerykańskie władze traktują działania chińskiego koncernu w Europie jako element nowego wyścigu zbrojeń. Ma on obejmować nie tylko konwencjonalną broń, ale także właśnie rozwój technologii, co administracja Trumpa uznaje za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

Amerykanie uważają, że chińskie firmy współpracują z wywiadem i służbami. Mogą tym samym otworzyć "tylne drzwi" do sieci telekomunikacyjnych i komputerowych - zauważa nytimes.com i przypomina zatrzymanie przez polskie służby byłego oficera wywiadu Piotra D. i Wanga W., pracownika Huawei.

Źródło nowojorskiego dziennika w Białym Domu wyjaśnia, że dla USA to "jaskrawy przykład tego, w jaki sposób chiński rząd instaluje agentów wywiadu w oddziałach Huawei na całym świecie".

"Ochronić oddziały USA w Polsce"

"NYT" przywołuje także wypowiedź płk. Grzegorza Małeckiego, byłego szefa Agencji Wywiadu (w latach 2015-2016), który wskazuje na ewentualne zagrożenie wojsk Stanów Zjednoczonych, stacjonujących w Polsce.

- To zrozumiałe, że USA chcą chronić swoje oddziały przed potencjalnym niebezpieczeństwem, a takim jest obca kontrola nad siecią 5G. Z punktu widzenia Polski zabezpieczenie obecności amerykańskich jednostek jest działaniem priorytetowym - powiedział płk Małecki amerykańskiej gazecie.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl