Polak i Chińczyk zatrzymani przez ABW. "Podejrzenia o szpiegostwo"

ABW zatrzymała Polaka i Chińczyka podejrzanych o współpracę z chińskimi służbami specjalnymi. Weijing W. to dyrektor polskiego oddział Huawei. Piotr D. to z kolei były wysoki rangą oficer ABW, obecnie ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy portalu wynika, że funkcjonariusze weszli do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przeszukali także siedzibę polskiego oddziału Huawei oraz biura firmy Orange , gdzie ostatnio pracował Piotr D.

Postanowienie o wydaniu nakazu aresztowania wydał w czwartek wieczorem Sąd Rejonowy w Warszawie. Weijng W. to dyrektor sprzedaży na Polskę chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei. Piotr D. to z kolei były wiceszef Departamentu ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Był też doradcą ówczesnego szefa ABW gen. Krzysztofa Bondaryka. Jego odejście w 2011 r. wiązano z tzw. infoaferą.

Funkcjonariusze we wtorek weszli do domów podejrzanych i zabezpieczyli dokumenty i dane. To samo stało się w miejscach pracy obu mężczyzn - siedzibie Huawei oraz Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i firmie Orange, dla których pracował ostatnio D. Z informacji money.pl wynika jednak, że w UKE przeszukania nie było.