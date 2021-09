Gdańsk. Jest wyrok ws. obalenia pomnika ks. Henryka Jankowskiego

Proces. ws. obalenia pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Jest wyrok

We wtorek 28 września zapadł wyrok. Sąd uznał ich za winnych uszkodzenia pomnika. Sędzia Małgorzata Uszacka uznała, że są winni szkody wartej ok. 7 tys. zł na rzecz m.in. Krzysztofa Dośli, Grzegorza Pellowskiego i Jerzego Borowczaka z komitetu budowy pomnika. Odstąpiono od wymierzenia kary za ten czyn ze względu na jego niską szkodliwość społeczną. Sąd zasądził jednak opłatę ok. 1,5 tys. dla poszkodowanych oraz wpłatę ok. 300 zł na rzecz Skarbu Państwa.