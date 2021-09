Mocne słowa o księdzu Jankowskim. "Sprzeciw wobec czczenia pedofila"

- Ten proces nie dotyczy ks. Jankowskiego, tylko oskarżonych. Jakiekolwiek byłyby pobudki tego czynu zasługują na reakcję wymiaru sprawiedliwości. Nie jest trudne do ustalenia z jakich środowisk wywodzą się sprawcy. To, co dzieje się w Polsce, jak ataki na Kościół i duchownych, można stwierdzić, że zaczęło się w Gdańsku w lutym 2019 roku. Każdy ma prawo do własnych przekonań, ale nie ma prawa do kompetencji sądu - dodała mec. Anna Żmijewska.