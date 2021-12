Na Pomorzu nie będzie szpitala tymczasowego. Decyzja powinna zapaść wcześniej

Lekarz wojewódzki: Sytuacja jest bardzo trudna

- Wszyscy zgłaszają potrzebę takiego szpitala. Mówią o tym też szefowie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jeżeli chodzi o miejsca respiratorowe, to na 90 respiratorów mamy zajętych 56. Bufor bezpieczeństwa jest zachowany. Natomiast jeżeli chodzi o covidowe łóżka szpitalne to sytuacja jest bardzo trudna. Mamy 1030 zajętych łóżek, na 1113 zabezpieczonych (dane z czwartku - red.). To nie jest bufor bezpieczeństwa, bo powinno być minimum 150 więcej - powiedział w rozmowie z WP dr Jerzy Karpiński, lekarz wojewódzki.