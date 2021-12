10-latek z COVID-19 trafił pod respirator. Lekarze walczą o życie dziecka

Brak szczepień niesie dramatyczne konsekwencje. Do szpitali trafiają noworodki z COVID-19

To nie pierwszy taki przypadek w Polsce. W czwartek pisaliśmy o kilku noworodkach, które trafiły do szpitala w Legnicy w stanie ciężkim. Trójkę z nich podłączono do respiratora - ich matki nie były zaszczepione przeciwko COVID-19.