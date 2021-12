Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Kraska podał termin

Powszechne testowanie Polaków. Kraska zapowiada

Kraska zapowiedział także, że niedługo rozpocznie się powszechne testowanie Polaków. - Pełna zgoda była na to i my to oczywiście wprowadzimy rozporządzeniem - wyjaśnił wiceszef resortu zdrowia, odnosząc się do piątkowych rozmów w Sejmie z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych.