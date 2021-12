Mateusz Morawiecki przyjął trzecią dawkę szczepionki. "Zaszczepienie to najlepszy prezent"

- To drugie święta (Bożego Narodzenia - red.) w cieniu koronawirusa. Zwalczmy go poprzez szczepionki i dzięki przestrzeganiu zasad, które cały czas obowiązują. Czas Bożego Narodzenia to moment, w którym dzieci spotykają się ze swoimi dziadkami. Znam wiele przypadków, w których takie spotkania zakończyły się tragicznie. Uniknijmy tego poprzez zaszczepienie jak największej liczby osób. Zaszczepienie to najlepszy prezent, jaki możemy zrobić swoim bliskim - mówił premier.