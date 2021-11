Jarosław Gowin w szpitalu. "Widać było, że jest zmęczony"

Współpracownicy Jarosława Gowina w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdzają, że od dłuższego czasu miał on problemy ze zdrowiem. - Widać było po szefie od jakiegoś czasu, że jest zmęczony. Mocno odbijały się na nim odejścia z partii, ataki w mediach, to jak potraktowano go w sierpniu - mówi nam jedna z osób ze środowiska Gowina.