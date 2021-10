Lech Wałęsa: Nigdy żaden wróg nie podzielił tak narodu jak ta władza

- Musicie odzyskać prawo do zmiany od suwerena. On musi dać prawo do wyrzucenia tych ludzi. Na razie nie macie tego prawa. Musicie pozbierać podpisy za tym, by zmienić tę władzę. Podpisów musi być więcej niż osób, które ich wybrały. Wtedy nabywacie prawo, by siłowo dokonać tego, bo macie prawo suwerena. Dzisiaj tego nie możemy zrobić, bo nie mamy prawa suwerena. Odzyskajcie je, a ciąg dalszy bardzo szybko nastąpi - nawoływał.