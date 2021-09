Uczeń rozbroił Lecha Wałęsę. "Gdybym wiedział, byłby drugi Nobel"

- W sztafecie pokoleń zaczyna się wasza zmiana. Trzeba dobrze czytać wyzwania czasów, w których przyszło wam żyć. Moje pokolenie od poprzedniego dostało Polskę zniewoloną i udało się to odzyskać. Zrobiłem wszystko to, co zaplanowałem, a nawet więcej. Zauważcie, że zmienia się epoka. Na horyzoncie pojawiła się epoka Internetu, informacji i globalizacji. My to wam zostawiamy - mówił do młodych.