"Solidarność" chce pójść na całość. Chodzi o kopalnię Turów

Związkowcy "Solidarności" z Turowa szykują się do "drastycznych akcji protestacyjnych" m.in. w Luksemburgu. Informacje na ten temat przekazał we wtorek Wojciech Ilnicki, przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" KWB Turów. To odpowiedź na decyzję TSUE o nałożeniu na Polskę potężnej kary finansowej za niedostosowanie się do tymczasowego zakazu dalszego wydobycia węgla przez kopalnię Turów.