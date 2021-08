Porozumienia sierpniowe. Abp Jędraszewski o "katolickim getcie"

Wiceprzewodniczący KEP: Trzeba czuwać nad prawdą, nad chrześcijańskimi korzeniami

Metropolita krakowski odniósł się również do postulatów usunięcia religii ze szkół i "sprowadzenia katolików do mniejszości". - By ocalić własną tożsamość, zarówno osobistą, jak i narodową, należy pamiętać o tym, jakie na nas spoczywa wielkie zobowiązanie, płynące z minionych wieków, wobec nas i tego, co zrobimy z naszą wolnością, przekazując jej przesłanie przyszłym pokoleniom - mówił.