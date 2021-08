Premier w Sali BHP: Potrzebne nowe porozumienie. Jako ludzie "Solidarności" możemy je zbudować

- My ludzie "Solidarności", dumni z naszej przeszłości, pamiętamy o naszych bohaterach, którzy budowali drogę do wolności i powstania NSZZ "Solidarność". Pamiętamy o tych, którzy oddawali życie w Grudniu 1970 na ulicach Wybrzeża, o tych, którzy rozpalili zakłady pracy w Tczewie, na Lubelszczyźnie. To oni dali iskrę, która rozpaliła całą Polskę - mówił Krzysztof Dośla.