Karol Nawrocki o sędziach i prokuratorach PRL-u: Nie powinni sprawować funkcji

Stocznia Gdańska jest kolebką "Solidarności". To tu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Doprowadził on do upadku systemu komunistycznego w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nie dziwi, że państwa o rodowodzie komunistycznym, jak Chiny, czy odwołujące się w swej narracji do dziedzictwa komunizmu, jak Rosja, spoglądają na Stocznię Gdańską i na "Solidarność" jako coś grożącego ich państwowości. To z jednej strony jest niepokojące i oburzające, ale - z ich punktu widzenia – logiczne. Oczywiście tego nie pochwalam, tylko diagnozuję. "Solidarność" i Stocznia Gdańska, jako jej kolebka, irytują Rosjan i Chińczyków.