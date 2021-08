Śmierć Danuty Siedzikówny. 75 lat od strasznego morderstwa "Inki"

"Inka" dołączyła do zgrupowania w marcu 1946 r. Służyła w oddziale Zdzisława Badochy "Żelaznego". Pełniła obowiązki łączniki i sanitariuszki. Nigdy nie posługiwała się bronią, chociaż posiadała niemiecki pistolet. W maju i czerwcu brała udział w kilku atakach na posterunki milicji i UB. Pod koniec czerwca szwadron "Żelaznego" zaatakował pociąg z Gdyni do Katowic. Rozstrzelano pięciu oficerów sowieckich. Była to ostatnia akcja, w której wzięła udział. 28 czerwca w starciu z grupą milicjantów zginął "Żelazny". Pozostali żołnierze szwadronu nie wiedzieli o jego śmierci.