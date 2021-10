Krzysztof Skiba ujawnił sekrety serialu "Ekler". "Biskup lubi balangi"

Tak jak pewien znany biskup miał nadwornego akordeonistę, tak zasugerowałem scenarzystom, że pasowałoby coś podobnego. Ponieważ jest to komedia, to mogliśmy przegiąć trochę w drugą stronę i nasz biskup ma rapera. Biskup jest bardzo rozrywkowy i lubi balangi. Teledysk do piosenki "Dawaj ostro" jest pilotem do serialu. Nakręcono go na planie filmowym.