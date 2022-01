Fałszywe oświadczenia majątkowe. Wyrok dla byłej radnej PiS z Gdańska

W maju do sądu trafił akt oskarżenia dla Joanny C. Zawiadomienie do prokuratury złożyli Młodzi Demokraci. Kilka dni wcześniej zrezygnowała ona z mandatu miejskiej radnej w dniu kwietniowej sesji Rady Miasta. Szefowi klubu PiS Kazimierzowi Koralewskiemu tłumaczyła to oficjalnie pracą w szpitalu covidowym, jednak niedługo później okazało się, że zrobiła to, by nie musieć składać nowego oświadczenia majątkowego - termin upływał z końcem kwietnia.