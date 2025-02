Najbardziej niebezpieczne miejsca dla pieszych. Policja wskazuje

O trzech odcinkach stołecznych dróg, na których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji , poinformował w policyjnym komunikacie Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Jak przekazano na stronie, w tych miejscach w latach ubiegłych doszło do wielu tragicznych wypadków drogowych z udziałem pieszych. "Łącznie na tych odcinkach doszło do 57 wypadków, w wyniku których zginęło sześć osób, a 51 zostało rannych" - podano. "Do tego dochodzi jeszcze 49 kolizji z udziałem pieszych" - podkreślono również.