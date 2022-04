Była szefowa miejskiego szpitala komisarzem w mieście. Obecna prezes: "To absurd"

Premier Mateusz Morawiecki mianował komisarzem Miastka w województwie pomorskim byłą prezes miejskiego szpitala Renatę Kiempę. To między innymi ona wnioskowała o referendum, w którym odwołano burmistrz. Obecna prezes szpitala Alicja Łyżwińska skierowała kilka zawiadomień do prokuratury w sprawie działań poprzedniczki, która teraz będzie nadzorować swój dawny szpital. Kiempa twierdzi, że "nie ma sobie nic do zarzucenia".