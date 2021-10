Były działacz PiS lekceważył epidemię. Trafił z dusznościami na oddział covidowy

Z kolei we wrześniu bronił Grzegorza Brauna, gdy poseł Konfederacji mówił do ministra zdrowia "będziesz pan wisiał!". "Braun ostrzegał Niedzielskiego o jego odpowiedzialności za masową zbrodnię przeciwko Polakom - odebranie nam dostępu do pomocy medycznej przez co umarło 150 tysięcy Polaków. Skandalem jest obrona takiego ministra!" - pisał były działacz PiS z ziemi słupskiej.