"Maseczki na cmentarzach". Minister stawia na reżim sanitarny, bo źle nas opisali amerykańcy naukowcy

To ostatni raport amerykańskich naukowców z IHME zainspirował ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do apelu, by "stosować maseczki również na cmentarzach". Analitycy ci odnotowali, że w Polsce spada chęć do noszenia maseczek ochronnych. Uwzględnili to w prognozie śmiertelności pandemii COVID-19 w naszym kraju.