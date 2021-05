Ofiar COVID-19 w Polsce jest znacznie więcej? Niepokojąca analiza amerykańskich naukowców

Te niepokojące dane opublikowano w raporcie Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) działającym przy Uniwersytecie Waszyngtońskim. Wynika z niego, że oficjalne dane dotyczące ofiar COVID-19 mogą być ponad dwukrotnie niedoszacowane. Zdaniem naukowców, w rzeczywistości w Polsce z powodu pandemii mogło umrzeć nie 72 tys. osób, a nawet 153 tys. To o ponad 10 tys. osób więcej niż liczy Zielona Góra.