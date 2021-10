Będą obowiązkowe szczepienia na COVID-19? Dworczyk stanowczo wyjaśnia

Zaznaczył, że Polacy są niechętni szczepieniom nie tylko na koronawirusa. - Widać to najlepiej po wynikach szczepień na grypę. My w takim rankingu realizowanym przez OECD jesteśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o szczepienia osób dorosłych przeciwko grypie. Jeżeli chodzi o szczepienie przeciw COVID-19, jest to trochę lepszy wynik, ale też daleko niesatysfakcjonujący - oświadczył szef Kancelarii Premiera.