Kaczyński o Dworczyku: To był tylko błąd, ale za błędy się odpowiada

- Nie chcę się w tej chwili wypowiadać, co do jego pozycji (Dworczyka - przyp. red.). Taki problem niewątpliwie istnieje, tylko że nie należy reagować tutaj w sposób taki, który by wypełniał oczekiwania tych, którzy w tej chwili to realizują, bo przecież wiadomo, kto to zrobił. To zrobili Rosjanie i my w żadnym wypadku nie będziemy się wpisywali w ich scenariusz - stwierdził Kaczyński.