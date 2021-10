Donald Tusk o aferze Dworczyka: To pokazuje, jak daleko nam dziś do Europy

- Co do istoty sprawy, czyli jaka ma być Polska i co robi z nią obecna władza, moje poglądy są zbieżne z tym, co mówi Władysław Frasyniuk. I choć sam nie jestem zwolennikiem wulgaryzmów, to uważam, że nikt nie ma prawda pouczać go, jakiej ekspresji ma używać. Zresztą nie jestem hipokrytą i rozumiem skalę, nie tylko jego przecież emocji - stwierdził Donald Tusk.